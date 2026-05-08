Промышленный объект горел в Ярославле после атаки БПЛА

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о пожаре на одном из предприятий после атаки БПЛА на областной центр.

"Сегодня ночью наш регион подвергся вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля. Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами", - написал Евраев в своем канале в Мах в пятницу.

Какое именно предприятие горело, он не уточнил.

Губернатор призвал жителей региона сообщать об обнаружении фрагментов беспилотников.

Михаил Евраев Ярославль Ярославская область
