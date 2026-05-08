Глава "Росатома" заявил, что АЭС "Бушер" в Иране постепенно оживает

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Площадка иранской АЭС "Бушер" постепенно оживает, численность иранского рабочего персонала, задействованного в строительстве, продолжает расти, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку. Основные работы сконцентрированы на армировании и бетонировании строящегося энергоблока №2. Численность иранского рабочего персонала продолжает расти", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.

29 апреля глава госкорпорации сообщил, что на площадку АЭС "Бушер" вернулись первые работники - более 700 иранских работников.

АЭС "Бушер" подвергалась обстрелу четыре раза - 7 марта, 24 марта, 27 марта и 4 апреля. В последний раз удар, по словам Лихачева, был нанесен уже "фактически в контур физической защиты станции"; погиб иранский сотрудник службы безопасности станции.

На сегодняшний день госкорпорация эвакуировала с АЭС более 600 человек. На объекте остались 20 добровольцев.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тыс. МВт суммарно).