Глава "Росатома" заявил, что ситуация по АЭС "Бушер" проясняется

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг АЭС "Бушер" в Иране постепенно успокаивается, иранский персонал возвращается на станцию, но решение о возвращении российских специалистов "Росатом" пока не принял, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Ситуация по "Бушеру" чуть-чуть проясняется. На прошлой неделе вышли первые работники - более 700 человек - иранский персонал. Мы видим, что с начала этой недели их уже около тысячи. Мы получаем приглашения от руководства иранской атомной отрасли как можно скорее привезти людей (российских специалистов - ИФ), но такое решение пока не принято", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Глава "Росатома подчеркнул, что "сейчас надо следить за развитием событий в ближневосточном конфликте". "У нас там 20 товарищей в "Бушере" (обеспечивают безопасность станции - ИФ), есть наши коллеги в Тегеране. Осуществляются все необходимые контакты с заказчиком, они активно занимаются нашим оборудованием, следят за сохранностью всех строительных материалов. Но пока решение о полноценном возврате наших работников на стройку мы не приняли", - заключил Лихачев.

Алексей Лихачев Бушер Иран Росатом
