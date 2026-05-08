Полеты на юг России возобновятся с сокращенной частотой

Сначала нужно определить, можно ли восстановить поврежденное оборудование в Ростове-на-Дону

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Решение о сроках возобновления авиарейсов в направлении юга России с сокращенной частотой полетов будет принято в ближайшее время, сообщил Минтранс.

Пока специалисты продолжают оценивать ущерб, нанесенный в результате атаки БПЛА оборудованию аэронавигационного центра ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону, чтобы понять, можно ли восстановить его работу.

Авиакомпаниям поручено изменить расписания рейсов и особое внимание уделить работе с пассажирами.

Глава Минтранса Андрей Никитин также поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО "РЖД" и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов, отметили в ведомстве.

Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.

"В связи с корректировками расписания прилетов и вылетов воздушных судов в некоторых аэропортах Южного транспортного региона имеются задержки рейсов. Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Организованы мобильные приемные для пассажиров", - говорится в сообщении.

Из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

