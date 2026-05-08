Путин заявил, что РФ никого официально не приглашала на торжества по случаю Дня Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Москва никого официально на торжества по случаю Дня Победы не приглашала, имея в виду и вопросы обеспечения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать. Особенно это, мне кажется, актуально и естественно в сегодняшней обстановке, имея в виду и вопросы обеспечения безопасности", - сказал Путин в начале переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент РФ продолжил: "Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь".