Московская область подверглась массированной атаке БПЛА, есть пострадавшие

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион пострадали три человека.

"Сегодня ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время. За ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА - в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске", - написал Воробьев в своем канале в Max в воскресенье.

По его словам, в Подольске медицинская помощь понадобилась троим пострадавшим.

"Один человек получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", еще двое пострадали в результате падения беспилотников в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожный. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнил губернатор.