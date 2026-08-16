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Три человека стали жертвами атаки беспилотников на Ростовскую область

Ночью над регионом сбито более 150 БПЛА и ракет

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на воскресенье три человека погибли, один пострадал, было уничтожено свыше 150 беспилотников и ракет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Сегодня ночью в результате воздушной атаки на Ростовскую область три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу. Всего в ходе отражения массированной вражеской атаки было уничтожено более 150 БПЛА и ракет в трех городах и 9 районах: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

Глава региона уточнил, что в Каменске повреждены несколько зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и в здании железнодорожного вокзала. В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии повреждены четыре производственных корпуса с птицей, возник пожар, он ликвидирован.

Кроме этого, возле хутора Волченский Каменского района загорелась стерня, огонь потушили на 1,3 тыс. кв. м. В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 га. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.

Ростовская область БПЛА ракеты погибшие пострадавший
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