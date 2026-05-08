Трамп заявил, что между РФ и Украиной с 9 по 11 мая будет действовать режим прекращения огня

Стороны обменяются 1 тыс. на 1 тыс. пленных, также сообщил президент США

Фото: AP/TASS

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения огня.

"Я рад объявить, что будет трехдневный режим прекращения огня (9 - 11 мая) в войне между Россией и Украиной (...) перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, запрос на перемирие направил лично он, и президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский согласились на него. Американский лидер отметил, что "очень высоко ценит" такое согласие.

"Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и трудной войны. Переговоры продолжаются на тему того, как закончить этот крупный конфликт, самый большой со Второй мировой войны, и мы подходим к тому с каждым днем все ближе", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Россия объявила перемирие с 00:00 8 мая до 10 мая в честь Дня Победы и предупредила Украину о последствиях - в случае попыток сорвать празднование в Москве будет нанесён массированный удар по центру Киева.