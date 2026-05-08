Путин считает приезд Мирзиёева на Парад Победы знаком особых отношений

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву на Парад Победы является знаком особых отношений.

"Мы отдаем себе отчет в том что в современных условиях, условиях сегодняшнего дня наша встреча в том числе по поводу даже праздничных мероприятий является проявлением и знаком особых отношений, отношений не просто дружбы, а братского взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с Мирзиёевым в пятницу.

"То, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами будет присутствовать на военном параде на Красной площади - это особый знак. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и благодарны вам за этот знак дружбы и внимания нашим общим праздничным мероприятиям", - подчеркнул российский лидер.

Путин отметил большое внимание властей Узбекистана к сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

"Я видел, какое значение вы уделяете этим историческим событиям, и тот музей (Парк победы - ИФ), который вы создали в Ташкенте, отражает не только дух того времени и единство всех народов Советского Союза перед общей угрозой, но и отражает отношение сегодняшнего руководства Узбекистана к этим событиям", - сказал президент РФ.

