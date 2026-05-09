Поиск

Межведомственные консультации "Росатома" и МАГАТЭ могут пройти в первой половине июля

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" готовится к очередным межведомственным консультациям с МАГАТЭ, они могут пройти в первой половине июля в России, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Готовим межведомственные консультации. Очень надеюсь, что в первой половине июля в межведомственном формате с привлечением наших министерств и ведомств, с привлечением такой многопрофильной делегации МАГАТЭ, мы в России проведем консультации по очередному этапу нашего взаимодействия", - сказал Лихачев журналистам в среду.

Предполагается, что темой обсуждения может стать обстановка на Запорожской АЭС.

По словам Лихачева, режим тишины для ремонта питающей ЗАЭС линии "Днепровская" запланирован на третью декаду мая.

"Режим тишины будем планировать на третью декаду мая. И МАГАТЭ здесь играет очень важную роль, выступая таким сторонним гарантом ненарушения этого режима", - отметил глава "Росатома".

В настоящее время ЗАЭС продолжает получать электроэнергию по одной из двух линий - "Ферросплавной". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.

Алексей Лихачев ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было

 Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было

Ушаков сообщил, что договоренностей о новом раунде переговоров Москвы и Киева пока нет

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

 Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

Минобороны России сообщило о нарушении Киевом перемирия

Песков отметил, что путь к мирному соглашению с Украиной будет очень долгим

Более 100 авиарейсов выполнено с начала суток на юг РФ из 347 запланированных

 Более 100 авиарейсов выполнено с начала суток на юг РФ из 347 запланированных

Ограничения на мобильный интернет и смс в Москве сняты

Путин отметил, что Россия не допустит оправдания преступлений нацизма

 Путин отметил, что Россия не допустит оправдания преступлений нацизма

Путин с главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

 Путин с главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Парад Победы завершился на Красной площади

 Парад Победы завершился на Красной площади
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9334 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2134 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов