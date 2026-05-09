Межведомственные консультации "Росатома" и МАГАТЭ могут пройти в первой половине июля

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" готовится к очередным межведомственным консультациям с МАГАТЭ, они могут пройти в первой половине июля в России, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Готовим межведомственные консультации. Очень надеюсь, что в первой половине июля в межведомственном формате с привлечением наших министерств и ведомств, с привлечением такой многопрофильной делегации МАГАТЭ, мы в России проведем консультации по очередному этапу нашего взаимодействия", - сказал Лихачев журналистам в среду.

Предполагается, что темой обсуждения может стать обстановка на Запорожской АЭС.

По словам Лихачева, режим тишины для ремонта питающей ЗАЭС линии "Днепровская" запланирован на третью декаду мая.

"Режим тишины будем планировать на третью декаду мая. И МАГАТЭ здесь играет очень важную роль, выступая таким сторонним гарантом ненарушения этого режима", - отметил глава "Росатома".

В настоящее время ЗАЭС продолжает получать электроэнергию по одной из двух линий - "Ферросплавной". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.