Москва не верит в конструктивное взаимодействие с ЕС по Украине

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Действия Евросоюза по затягиванию конфликта на Украине на сегодняшний день исключают его конструктивное участие в усилиях по переводу ситуации в политико-дипломатическое русло, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Он сказал это после мероприятия, посвященного празднованию Дня коренных малочисленных народов России.

"Да, риторика направлена якобы на установление мира, они призывают нас остановиться, призывают к перемирию, к миру. Но на самом деле они делают все возможное, чтобы максимально затянуть конфликт, и прямо говорят о том, что чем дольше он будет продолжаться, тем дольше Россия будет сосредоточена на Украине, и тем меньше шансов, что Россия нападет на страны Евросоюза и НАТО", - сказал Грушко.

"Такая логика и определяет их действия и тем самым исключает на сегодняшний день какое-либо конструктивное участие Евросоюза в усилиях по переводу конфликта в политико-дипломатическое русло", - сказал замминистра.