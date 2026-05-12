Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уточненный прогноз по инфляции в РФ в 2026 году составляет 5,2%, в 2027 году сохранен на уровне 4%, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Сегодня будут опубликованы сценарные условия социально-экономического развития до 2029 г. (их опубликует Минэкономразвития - ИФ). Прогноз (по инфляции - ИФ) - 5,2% в декабре 2026 г. к декабрю 2025 г. А на таргет Банка России годовая инфляция выйдет в 2027 г. И пока мы видим, что инфляция существенно замедлилась и продолжает замедляться", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".

Как сообщалось, предыдущий официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года предполагал инфляцию на уровне 4% в год в 2026-2028 годах.

"В целом низкая инфляция - это благо для экономики, предсказуемость условий ведения бизнеса, стабильность для потребителей. Но необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией. Одинаково плохо и идти к таргету по инфляции любой ценой, в том числе ценой значительного снижения выпуска экономики, и "разгонять" экономику с риском уйти в неконтролируемый рост инфляции", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, ЦБ прогнозирует инфляцию в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, в 2027 году - 4%.