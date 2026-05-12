Прогноз роста ВВП России в 2026 году ухудшен до 0,4% с 1,3%,

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Официальный прогноз роста российского ВВП в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией и не пытаться достигнуть таргета любой ценой.

"Сегодня будут опубликованы сценарные условия социально-экономического развития до 2029 г. (их опубликует Минэкономразвития - ИФ). Они консервативные и по внешним параметрам, и по внутренним. Мы ожидаем, что в 2026 г. удастся сохранить положительную динамику ВВП на уровне 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 г. до 2,4% в 2029 г.", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".

Как сообщалось, предыдущий официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года предполагал рост ВВП РФ на 1,3% в 2026 году, на 2,8% в 2027 году и 2,5% в 2028 году.

"Необходимо учитывать, что экономическая динамика циклична - после периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией. Это нормальный этап для экономики. Важно особенное внимание уделять управлению рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить более быстрый переход к сбалансированному экономическому росту", - отметил Новак.

"Мы в правительстве понимаем, и, конечно, Банк России также это учитывает, что чем дольше сохранятся умеренно жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста. Но при этом мы понимаем, что чем сильнее разрыв спроса и предложения, тем дольше может быть жесткая ДКП", - сказал также вице-премьер.

"Необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией. Одинаково плохо и идти к таргету по инфляции любой ценой, в том числе ценой значительного снижения выпуска экономики, и "разгонять" экономику с риском уйти в неконтролируемый рост инфляции", - заявил Новак.

Как сообщалось, ЦБ в апреле сохранил свой прогноз роста ВВП РФ в 2026 году без изменений - в интервале 0,5-1,5%, а в 2027-м - в интервале 1,5-2,5%. Таким образом новый прогноз Минэкономразвития на 2026-2027 годы консервативнее ожиданий ЦБ и даже не попадает в интервальный прогноз Банка России.