Поиск

Прогноз роста ВВП России в 2026 году ухудшен до 0,4% с 1,3%,

В 2027 году - до 1,4% с 2,8%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Официальный прогноз роста российского ВВП в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак.

ЭкономикаНовак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсамиЧитать подробнее

По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией и не пытаться достигнуть таргета любой ценой.

"Сегодня будут опубликованы сценарные условия социально-экономического развития до 2029 г. (их опубликует Минэкономразвития - ИФ). Они консервативные и по внешним параметрам, и по внутренним. Мы ожидаем, что в 2026 г. удастся сохранить положительную динамику ВВП на уровне 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 г. до 2,4% в 2029 г.", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".

Как сообщалось, предыдущий официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года предполагал рост ВВП РФ на 1,3% в 2026 году, на 2,8% в 2027 году и 2,5% в 2028 году.

"Необходимо учитывать, что экономическая динамика циклична - после периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией. Это нормальный этап для экономики. Важно особенное внимание уделять управлению рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить более быстрый переход к сбалансированному экономическому росту", - отметил Новак.

ЭкономикаНовак заявил, что перед правительством РФ стоит задача приоритизации расходовЧитать подробнее

"Мы в правительстве понимаем, и, конечно, Банк России также это учитывает, что чем дольше сохранятся умеренно жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста. Но при этом мы понимаем, что чем сильнее разрыв спроса и предложения, тем дольше может быть жесткая ДКП", - сказал также вице-премьер.

"Необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией. Одинаково плохо и идти к таргету по инфляции любой ценой, в том числе ценой значительного снижения выпуска экономики, и "разгонять" экономику с риском уйти в неконтролируемый рост инфляции", - заявил Новак.

Как сообщалось, ЦБ в апреле сохранил свой прогноз роста ВВП РФ в 2026 году без изменений - в интервале 0,5-1,5%, а в 2027-м - в интервале 1,5-2,5%. Таким образом новый прогноз Минэкономразвития на 2026-2027 годы консервативнее ожиданий ЦБ и даже не попадает в интервальный прогноз Банка России.

Александр Новак Россия ВВП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.

Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%

Прогноз роста ВВП России в 2026 году ухудшен до 0,4% с 1,3%,

Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $104 за баррель

Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8%

Новак заявил, что Минэнерго пока не заключило соглашения с нефтяниками по поставкам топлива

 Новак заявил, что Минэнерго пока не заключило соглашения с нефтяниками по поставкам топлива

Транснефть планирует выплату дивидендов по итогам 2025 года

 Транснефть планирует выплату дивидендов по итогам 2025 года

Новак отметил, что большинству стран Юго-Восточной Азии интересны энергоресурсы РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2157 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов