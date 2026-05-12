Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.

На 2027-2029 гг. оценка консервативна - $50/барр

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год в новой редакции прогноза Минэкономразвития будет сохранен в $59 за баррель, но ее оценка на последующую трехлетку будет понижена до $50 за баррель, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости".

"В сценарных условиях мы достаточно консервативно подошли к прогнозу экспортных цен на нефть: $59 за баррель в 2026 году и $50 в 2027-2029 годах", - сказал Новак.

При этом в сентябрьской редакции макропрогноза оценки экспортной цены российской нефти на краткосрочную перспективу были значительно выше: на 2027 год - $61 за баррель ($48,3 за баррель в консервативном сценарии), на 2028-й - $65 за баррель ($51,2 за баррель в консервативном сценарии).

По словам Новака, обновленный прогноз носит более осторожный характер в связи с неопределенными последствиями конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики.

"Важно продолжать вести прагматичную и консервативную политику. Кризис создает предпосылки для роста экспортных доходов и по нефтегазу, и по ряду других товаров. Но этот эффект не носит долгосрочного характера. По оценкам разных международных агентств, конфликт приведет к снижению темпов роста мирового ВВП на 0,3-0,5 п.п. в 2026-2027 годах (возможно и больше, в зависимости от его продолжительности)", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что более значительный спад может произойти в странах Юго-Восточной Азии, которые являются одними из основных импортеров нефти. "А это означает в среднесрочной перспективе, что мировой спрос снизится и цены могут упасть даже ниже того уровня, который был до конфликта", - подчеркнул Новак.

Вице-премьер напомнил, что из-за перекрытия Ормузского пролива доступ к рынку закрыт для почти трети мирового экспорта энергоресурсов: 35% по нефти и 20% по газу. Кроме того, выбыло более 40% поставок побочных продуктов добычи углеводородов - серы и гелия. Также пострадал экспорт первичных полимеров.

