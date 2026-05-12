Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ нацелено не допустить монополизации рынка торговли маркетплейсами, оборот которых значительно вырос в последние годы, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Основная задача, стоящая перед нами, - не допускать монополизации рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей", - сказал он в интервью "Ведомостям".

Новак отметил, что начиная с 2020 года интернет-торговля ускоренно растет, в том числе за счет перетока на интернет-площадки "классической" розницы и потребительского импорта. Только за период 2022-2024 гг. сектор интернет-торговли в целом и маркетплейсы в частности, по его словам, выросли более чем в 2,5 раза.

По итогам 2025 года объем e-commerce в РФ, согласно ранее опубликованным данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), вырос на 28%, составив 11,5 трлн рублей. Доля интернет-торговли в общем объёме розничных продаж за год увеличилась до 18,8% с 16,2% в 2024 году.

В целом оборот розничной торговли в РФ по итогам 2025 года, по данным Росстата, вырос на 2,6%. В номинальном выражении показатель составил 61,3 трлн рублей.



Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.

Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%

Прогноз роста ВВП России в 2026 году ухудшен до 0,4% с 1,3%,

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $104 за баррель

Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8%

Новак заявил, что Минэнерго пока не заключило соглашения с нефтяниками по поставкам топлива

Транснефть планирует выплату дивидендов по итогам 2025 года

Новак отметил, что большинству стран Юго-Восточной Азии интересны энергоресурсы РФ
