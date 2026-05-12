Минобороны РФ сообщило об ударах по военным аэродромам Украины, складам боеприпасов и горючего

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение военным аэродромам Украины, складам боеприпасов и горючего, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в течение суток удары нанесены также по пунктам временной дислокации ВСУ в 56 районах