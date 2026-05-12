Число внеплановых миграционных проверок юрлиц и ИП выросло на 35% с начала года

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Количество внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по линии миграционного законодательства увеличилось на 35% в текущем году, сообщили в официальном канале миграционной службы МВД РФ.

"На 35% с начала года увеличилось количество внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Наиболее частыми нарушениями в Службе назвали привлечение к работе иностранцев без разрешительных документов, неуведомление МВД о заключении или расторжении трудового договора в течение трех рабочих дней, нарушение ограничений по видам деятельности и территориям работы, а также несоблюдение установленной доли иностранных работников.

МВД РФ
