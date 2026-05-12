Количество поездок россиян за рубеж с целью туризма выросло в I квартале на 19%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Число поездок российских туристов за рубеж в первом квартале 2026 года выросло на 19%, до 2,66 млн, следует из данных Погранслужбы ФСБ России.

Всего с января по март 2026 года россияне совершили 2 665 566 поездок за рубеж с целью туризма, это на 19% больше, чем за тот же период годом ранее (2 240 422). Число поездок за рубеж со всеми целями выросло на 8,1%, до 6 027 067.

Лидером по числу турпоездок в первом квартале стал Египет, куда выехало 453 263 российских туриста. Это на 32,2% больше, чем годом ранее. На втором месте - Турция, куда совершена с целью туризма 386 881 поездка (на 17,7% больше, чем годом ранее (337 302)).

На третьем месте - Китай (395 913 поездок, на 62,4% больше, чем годом ранее). На четвертом - ОАЭ, куда россиянами совершено 373 030 поездок. Из-за закрытия направления после 28 февраля турпоток снизился на 20%. На пятом - Таиланд (334 861 поездка), здесь снижение турпотока составило 3,9%.

Шестое место занял Вьетнам, показавший самый высокий рост турпотока из РФ за первый квартал - 169 635 поездок против 12 326 в прошлом году. Рост - 1276%, или более чем 13 раз.

Во вторую пятерку по приему российских туристов, помимо Вьетнама, вошли исключительно субъекты бывшего СССР: Армения (75 442, рост - 35,2%), Узбекистан (68 461, +88,9%), Грузия (55 529, +41,7%), Абхазия (43 тыс., снижение - 35,5%).

Во второй десятке самых популярных направлений у российских туристов - Мальдивы (39,5 тыс., +6,8%), Шри-Ланка (33,4 тыс., -27,7%), Казахстан (30 тыс., +33%), Индия (26,1 тыс., -15%), Сербия (22,5 тыс., +24%), Катар (13,3 тыс., -42,5%), Куба (13,1 тыс., -38%), Марокко (11,3 тыс., +74%), Индонезия (10,6 тыс., +14%), Оман (9 тыс., +61,5%).

В третью десятку вошли Киргизия, Эфиопия, Сейшелы, Израиль, Бахрейн, Таджикистан, Саудовская Аравия, Латвия, Иордания и Филиппины.

Как напоминают в Ассоциации туроператоров, при пересечении границы у тех туристы, которые летят в зарубежные страны транзитными рейсами, в качестве пункта назначения чаще всего фиксируется страна, где совершается пересадка. Это означает, что реальное число россиян, отдохнувших, например, в Таиланде или Вьетнаме гораздо больше, чем отражает статистика Погранслужбы ФСБ.