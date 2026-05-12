Генеральное консульство Израиля возобновило оказание услуг в Петербурге

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Возобновлено оказание услуг в генеральном консульстве Израиля в Петербурге, следует из сообщения в социальных сетях учреждения.

"Спешим уведомить, что в данный момент консульский отдел работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Посетителям предлагается следовать процедуре, указанной на сайте диппредставительства, чтобы записаться на консульскую услугу.

Как сообщалось, генконсульство Израиля приостановило оказание консульских услуг 2 марта до дальнейшего уведомления.

Генеральное консульство Израиля в Петербурге работает с 2011 года. В его сферу ответственности входит весь Северо-Западный федеральный округ РФ.

