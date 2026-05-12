В Госдуме предложили повысить зарплату медсестрам до 130-140% от средней по региону

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил повысить зарплаты медсестер, чтобы привлечь больше кадров в систему.

"Сергей Леонов настаивает на необходимости поднять минимальный порог заработной платы медсестер до 130-140% от средней зарплаты в регионе", - сообщает пресс-служба депутата во вторник.

Он отмечает, что в последние годы в РФ наблюдается тенденция по оттоку кадров из отрасли, в том числе из-за несправедливой оплаты труда, при этом в регионах укомплектованность штатов зачастую не превышает 70-80%.

Согласно открытым данным, средняя зарплата медсестры в России составляет чуть более 50 тыс. рублей (а по данным Росстата, средняя зарплата в России в марте составила около 100 тыс. рублей). По другим открытым данным, средняя зарплата медсестры в Москве - 90-100 тыс. рублей (но в частных клиниках она выше, а в государственных - от 30 до 75 тыс. рублей), а средняя зарплата в Москве в марте, согласно Росстату, составила около 170 тыс. рублей.