Аппарат омбудсмена продолжит работу с обращениями военных по соцвопросам

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Аппарат уполномоченного по правам человека в России продолжит работу по обращениям военнослужащих, связанным с решением их социальных проблем, таких, как направление на военно-врачебную комиссию и причитающиеся им выплаты, пообещала омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"По социальным вопросам участников СВО много проблем, связанных с тем, что долго решаются вопросы - о направлении на военно-врачебную комиссию (ВВК). Выплаты выплачивают, но сроки этих выплат бывают затянуты", - отметила она.

Она также добавила, что есть проблемы с "восстановлением документов, в том числе удостоверения участника боевых действий".

"С каждым разбираемся, решаем, и в большинстве случаев удается этот вопрос решить", - добавила она.

Татьяна Москалькова Владимир Путин
