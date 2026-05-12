Свердловчанка получила более 0,5 млн рублей за травму во время игры в "Мафию"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал с ИП - организатора экстремальной версии игры "Мафия" крупную компенсацию в пользу местной жительницы, которая получила травму, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Особенностью конкретной игры были кресла с механизмом принудительного "вылета" "убитых" участников, которых сбрасывали с высоты более двух метров.

Суд установил, что 10 июля 2025 года истица оформила заявку на участие в игре на восемь человек. Ее выбросило с кресло, она неудачно упала на мат и получила травму ноги. С тех пор она перенесла несколько операций и продолжает лечиться до сих пор.

Она подала иск в суд с требованием взыскать с организатора игры материальный ущерб, компенсацию морального вреда, штраф за отказ добровольно урегулировать спор, а также расходы на юриста.

Суд взыскал с организатора компенсацию материального ущерба в размере 49 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 500 тысяч рублей, а также расходы на оплату юридических услуг в сумме 60 тысяч рублей. В требовании о взыскании штрафа отказано.

Екатеринбург Свердловская область Мафия Железнодорожный районный суд
