Более сотни дронов сбили за сутки в Курской области

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 110 украинских дронах, сбитых над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 12 мая до 09:00 13 мая сбито 110 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

Кроме того, по его данным, ВСУ 119 раз применяли артиллерию по отселённым районам. 17 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в посёлке Хомутовка Хомутовского района повреждено остекление и кабель интернета, посечён кузов автомобиля. В селе Большое Солдатское Большесолдатского района повреждён фасад здания. В селе Щекино Рыльского района повреждёны фасад и остекление двух домов, автомобиль. В деревне Викторовка - забор и остекление здания.

В городе Льгове повреждены три домовладения: посечены крыши, фасады, выбиты окна. В деревне Корочка Беловского района гараж и находившийся в нём автомобиль полностью уничтожены огнем, добавил губернатор.

Курская область Александр Хинштейн
