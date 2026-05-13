Задержан подозреваемый в соучастии в убийстве спортсмена в Калуге

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полицейские задержали 53-летнего калужанина, подозреваемого в соучастии в убийстве 35-летнего спортсмена в Калуге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в Мах.

По имеющимся у полиции данным, он неоднократно высказывал в адрес потерпевшего угрозы убийством и в момент совершения преступления помогал нападавшему.

В отношении второго задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 119, ст.33 и 105 УК РФ (угроза убийством и соучастие в убийстве).

В ночь на 7 мая 35-летний мужчина был застрелен в Калуге на улице Болотникова. Подозреваемый выстрелил в него не менее двух раз и скрылся. Его задержали в в Брянской области.

По данным калужских СМИ, погибший - чемпион России по функциональному многоборью.