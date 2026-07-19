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Бензин в Севастополе будет в свободной продаже на семи АЗС в воскресенье

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Севастополе в воскресенье будет вестись на семи автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 на 7 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-92 и Аи-95 Ultra", - написал он в своем канале в Max.

По прежнему действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры запрещена.

В воскресенье в городе также отпуск топлива ведется по QR-кодам, на четырех заправках лимит отпускаемого топлива увеличен до 40 литров. По кодам времена разрешена заправка топлива в канистры.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Севастополь Михаил Развожаев Атан Аи-92 Аи-95
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