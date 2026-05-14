Холодную воду дали в иркутском Бодайбо после аварии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Холодное водоснабжение восстановлено после коммунальной аварии в Бодайбо Иркутской области, запущены 5 из 12 котельных, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на и.о. главы города Олега Горина в четверг.

"Проведены восстановительные работы на водозаборной станции "Роса", запущен штатный насос станции. Установлен также резервный электронасос, который будет использоваться при необходимости. В 6 утра 14 мая возобновили подачу холодного водоснабжения в дома жителей и социально значимые учреждения. С 7 утра начался запуск котельных", - цитирует Горина пресс-служба.

"В отдельных случаях еще возможны перебои с водоснабжением из-за порывов на сетях, это оперативно отрабатывается специалистами МУП "Тепловодоканал" Бодайбо", - добавил градоначальник.

По его словам, все котельные в городе планируется запустить в четверг.

Между тем продолжается подвоз воды по заявкам жителей, поскольку в системе централизованного водоснабжения вода пока техническая и не пригодна для питья и приготовления пищи. Задействованы пять автоцистерн. Вода доставляется с Балахнинского водозабора.

Также сформирован запас бутилированной воды. Она доставляется в социально значимые учреждения, инвалидам 1 и 2 группы, детям войны и многодетным семьям, в том числе из числа семей участников специальной военной операции, гражданам преклонного возраста, не имеющим родственников, находящимся на социальном обслуживании.

В управлении социальной защиты населения по Бодайбинскому району создан оперативный штаб, в котором аккумулируется вся информация по социально незащищенным категориям граждан для оказания им адресной помощи.

"Как только на реке Витим завершится ледоход, будут начаты работы по установке новой насосной плавучей станции", - говорится в сообщении.

Ночью 10 мая в Бодайбо из-за резкого подъема уровня воды в реке Витим ледоход вытолкнул на берег станцию первого водоподъема "Роса", в результате чего прекратилось водоснабжение города.

Школьники переведены на дистанционное обучение до 15 мая включительно. Детские сады пока не работают.

11 мая из Иркутска в Бодайбо было доставлено самолетом более 5 тонн бутилированной воды, 12 мая из Киренска вертолетом - еще 1,5 тонны воды. Велось ее распределение, также продолжался подвоз питьевой воды к домам.

В ночь на 12 мая водозаборную станцию "Роса" запустили, производилось наполнение системы водой, в нижней части города появилась техническая вода.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, на правом берегу реки Витим в 1 тыс. 95 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.