Глава Бодайбо оштрафован после коммунальной аварии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава Бодайбинского городского поселения (город Бодайбо), где в январе произошла крупная коммунальная авария и люди надолго оставались без воды и тепла, привлечен к административной ответственности, сообщает прокуратура Иркутской области.

Чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Прокурорская проверка показала, что администрацией городского поселения мероприятия по защите территории, населения, по его жизнеобеспечению в чрезвычайной ситуации должным образом не осуществлялись.

"Кроме того, в указанный период надлежащий контроль за организацией подвоза воды в районы, попавшие в зону ЧС, проведением неотложных работ по устранению причин возникновения аварийной ситуации, восстановлению тепло- и водоснабжения не обеспечивался, деятельность по выявлению домов и пострадавших лиц надлежащим образом не была организована", - говорится в сообщении.

В отношении чиновника возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.6 КоАП (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера).

30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в 40-градусный мороз была остановлена работа четырех котельных. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Без отопления и водоснабжения остались 196 домов и две школы - №3 и специальная (коррекционная). Теплоснабжение начали включать 3 февраля.

6 февраля в городе ввели режим ЧС регионального уровня. Тепло во все жилые дома, попавшие в зону ЧС, вернули 21 февраля.

Занятия в школах возобновились 3 марта.

С 16 марта режим ЧС регионального характера в Бодайбо был снят. До полного завершения работ был сохранен режим ЧС на муниципальном уровне.

В связи со случившемся расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК.

Главе Бодайбо предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). 4 марта суд отправил его под домашний арест по 26 апреля.

Бодайбо Иркутская область
