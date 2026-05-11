Поиск

Водозабор в иркутском Бодайбо планируют восстановить 12 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ремонтные работы на станции водоподъема в городе Бодайбо Иркутской области продолжаются после аварии, которая произошла в воскресенье, сообщает глава региона Игорь Кобзев в понедельник в своем официальном телеграм-канале.

Накануне на станции первого водоподъема "Роса" из-за резкого подъема уровня воды произошло выталкивание льдом станции на берег. Из-за этого прекратилось водоснабжение города.

"Ремонтные работы на водозаборной станции специалисты МУП "Тепловодоканал" вели всю ночь, но не принесли желаемого результата. Принято решение осуществлять забор воды с другой стороны плотины, где нет нагромождения льда. Приобретено новое оборудование, ведется его монтаж", - говорится в сообщении.

Кобзев отметил со ссылкой на директора "Тепловодоканала" Сергея Мазура, что "предварительный срок запуска насоса - утро 12 мая".

В Бодайбо организована доставка питьевой воды. Сообщается, что бутилированной воды в магазинах города хватит на двое суток.

"Поручил доставить в город 5 тонн воды из Иркутска. Воду отправили сегодня самолетом. Завтра 1,5 тонны из Киренска доставит вертолет Ми-8 МЧС России. Кроме того, Ассоциация муниципальных образований Иркутской области вышла с инициативой об отправке еще 20 тонн бутилированной воды", - уточняет Кобзев.

Отмечается также, что школы города переведены на дистанционный режим, детсады не работают.

Как сообщалось, после аварии в воскресенье специалисты "Тепловодоканала" начали монтировать временный водовод для запуска станции. Тогда планируемое время восстановления оценили в несколько часов.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, на правом берегу реки Витим в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.

Бодайбо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

 РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

 Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

 Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

 Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

Военные РФ сообщили, что ВСУ в течение суток атаковали объекты в шести российских регионах

Пожар в свердловском поселке локализован на площади 800 кв. метров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов