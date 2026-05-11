Водозабор в иркутском Бодайбо планируют восстановить 12 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ремонтные работы на станции водоподъема в городе Бодайбо Иркутской области продолжаются после аварии, которая произошла в воскресенье, сообщает глава региона Игорь Кобзев в понедельник в своем официальном телеграм-канале.

Накануне на станции первого водоподъема "Роса" из-за резкого подъема уровня воды произошло выталкивание льдом станции на берег. Из-за этого прекратилось водоснабжение города.

"Ремонтные работы на водозаборной станции специалисты МУП "Тепловодоканал" вели всю ночь, но не принесли желаемого результата. Принято решение осуществлять забор воды с другой стороны плотины, где нет нагромождения льда. Приобретено новое оборудование, ведется его монтаж", - говорится в сообщении.

Кобзев отметил со ссылкой на директора "Тепловодоканала" Сергея Мазура, что "предварительный срок запуска насоса - утро 12 мая".

В Бодайбо организована доставка питьевой воды. Сообщается, что бутилированной воды в магазинах города хватит на двое суток.

"Поручил доставить в город 5 тонн воды из Иркутска. Воду отправили сегодня самолетом. Завтра 1,5 тонны из Киренска доставит вертолет Ми-8 МЧС России. Кроме того, Ассоциация муниципальных образований Иркутской области вышла с инициативой об отправке еще 20 тонн бутилированной воды", - уточняет Кобзев.

Отмечается также, что школы города переведены на дистанционный режим, детсады не работают.

Как сообщалось, после аварии в воскресенье специалисты "Тепловодоканала" начали монтировать временный водовод для запуска станции. Тогда планируемое время восстановления оценили в несколько часов.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, на правом берегу реки Витим в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.