Воду доставили авиацией в город Бодайбо, где произошла авария на водозаборе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Более пяти тонн воды доставлено авиацией в город Бодайбо Иркутской области, где прервано водоснабжение из-за выноса ледоходом на реке Витим плавучей водозаборной станции на берег, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Максе в понедельник.

"Специально организованный рейс для доставки питьевой воды в десятом часу вечера приземлился в Бодайбо, где произошла остановка водозаборной станции. Направили из Иркутска более 5 т воды - это максимум, который может взять на борт самолет", - написал Кобзев.

Глава региона уточнил, что во вторник утром воду начнут разгружать.

"В первую очередь ее доставят в социальные учреждения, в многодетные семьи, инвалидам, пенсионерам. Уже сообщал, что пока станция не заработает в штатном режиме, будем доставлять в город питьевую воду авиацией и автотранспортом", - отметил губернатор.

Аварийно-восстановительные работы на станции продолжаются, их на месте координирует зампредседателя правительства региона Александр Суханов.

Ранее сообщалось, что 12 мая еще 1,5 т воды планируется доставить в Бодайбо из Киренска вертолетом Ми-8 МЧС. Ассоциация муниципальных образований региона вышла с инициативой об отправке 20 т бутилированной воды в город.

Ночью 10 мая в Бодайбо из-за резкого подъема уровня воды в реке Витим ледоход вытолкнул на берег станцию первого водоподъема "Роса", в результате чего прекратилось водоснабжение города. Школы в муниципалитете временно переведены на дистанционный режим работы, детсады пока закрыты.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, на правом берегу реки Витим в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.