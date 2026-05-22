В Бодайбо после аварии водопроводная вода не соответствует нормативам

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Бодайбо, где в мае произошла коммунальная авария, вода в централизованной системе водоснабжения после анализов признана не соответствующей гигиеническим нормативам, сообщает сайт администрации Бодайбинского городского поселения.

"По документированной информации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области", (...) отобранные 18.05.2026 пробы из централизованной системы водоснабжения Бодайбо не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении, к которому прилагается письмо регионального управления Роспотребнадзора от 22 мая.

Станция водозабора "Роса" в Бодайбо работает в штатном режиме.

22 мая воду населения подвозили три водовозные машины.

Ночью 10 мая в Бодайбо из-за резкого подъема уровня воды в реке Витим ледоход вытолкнул на берег плавучую станцию первого водоподъема "Роса", в результате чего прекратилось водоснабжение города.

Школьники были переведены на дистанционное обучение, работу детских садов приостановили.

11 мая из Иркутска в Бодайбо было доставлено самолетом более 5 тонн бутилированной воды, 12 мая из Киренска вертолетом - еще 1,5 тонны воды. Велось ее распределение, также продолжался подвоз питьевой воды к домам.

В ночь на 12 мая водозаборную станцию "Роса" запустили, производилось наполнение системы водой, в нижней части города появилась техническая вода.

14 мая холодное водоснабжение в Бодайбо было восстановлено, осуществлялся запуск котельных.

После завершения ледохода на Витиме на реке планируется установить новую плавучую насосную станцию.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, на правом берегу реки Витим в 1 095 км от Иркутска. Живут в городе около 7,5 тысяч человек.

Бодайбо Витим Роспотребнадзор Роса Иркутская область
