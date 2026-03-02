В Бодайбо отменили февральскую плату за тепло

Фото: Владимир Андреев/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Бодайбо жильцам домов, попавших в зону ЧС из-за коммунальной аварии, не будут выставлять платежи за отопление и горячее водоснабжение за февраль, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"За февраль этого года платежи по теплоснабжению и горячему водоснабжению выставляться не будут, убытки МУП "Водоканал" возместит администрация района. Счета за электроэнергию "Витимэнерго" выставит в объемах потребления февраля прошлого, 2025, года. Перерасход, связанный с ЧС, учитываться не будет", - написал Кобзев в мессенджере.

В Бодайбо продолжаются работы по подключению жилых домов к сетям холодного водоснабжения. Уже подключены 80 домов: 20 многоквартирных, 41 блокированной застройки и 19 индивидуальных. В понедельник запланирован запуск холодной воды еще в 10 жилых домов и восстановление канализации в четырех домах.

С 3 марта в школе №3 и специальной (коррекционной) школе возобновляется учебный процесс. Специалисты Роспотребнадзора провели анализ проб воды из учреждений и подтвердили, что она соответствует санитарным нормам.

По поручению губернатора его первый заместитель Роман Колесов провел встречу с жителями, чьи дома попали в зону ЧС.

30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в сильный мороз была остановлена работа четырех котельных. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Без отопления и водоснабжения остались 196 домов и 2 школы. Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Затем пострадавшим начали перечислять единовременную помощь.

6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Отопление во все жилые дома, попавшие в зону ЧС, вернули 21 февраля. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и водоотведения в домах.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК.

27 февраля был задержан глава города, ему предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тысяч человек.