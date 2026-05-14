Шойгу заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужно устранить все его первопричины

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о неизменности позиции РФ в вопросе урегулирования украинского конфликта, по его словам, Москва никогда не отказывалась от дипломатических методов урегулирования ситуации.

"Яркий пример политики "двойных стандартов" - украинский кризис. Здесь наша позиция изменений не претерпела. Устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта, как это не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Путин", - сказал Шойгу на 21-й встрече секретарей Советов безопасности стран-участниц ШОС.

"Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования конфликта, в том числе от конструктивного посредничества других государств", - заявил секретарь СБ РФ.

Он отметил, что российская армия имеет прочную стратегическую инициативу и продвигается вперёд по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.

По данным Шойгу, с начала 2026 года российские военные взяли под контроль более 1,8 тыс. квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Он также сообщил, что под полным контролем находится территория Луганской Народной Республики, а в ДНР под контролем ВСУ остается около 15% земель.

"Отмечаем сбалансированную позицию ваших стран в отношении украинского кризиса и проводимой Россией специальной военной операции. Рассчитываем на укрепление этого подхода", - сказал Шойгу участникам встречи.

