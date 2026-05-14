Поиск

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Писатель, драматург, литературный критик, искусствовед, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская умерла в возрасте 102 лет, сообщил Центр Вознесенского.

"Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава Фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи", - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

"Героиня советской официальной культуры, писатель, театральный и литературный критик, почетный член Российской академии художеств, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "За заслуги в культуре и искусстве" (2024 год), Зоя Богуславская была ярким и талантливым человеком, внесшим огромный вклад в развитие русской культуры и искусства, - напомнили в Центре. - Центр Вознесенского, его особая атмосфера, лучшие проекты и достижения, беспрецедентные выставки и открытость каждому зрителю - всё это было бы немыслимо без Зои Борисовны, её внимания к деталям и личного участия во всех начинаниях".

В браке с Вознесенским она прожила 46 лет - с 1964 по 2010 год.

Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, в в 1952 году - аспирантуру Института истории искусств Академии наук. Она была автором ряда культурных проектов в России и за рубежом. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2019 год), почетный член Российской академии художеств.

В 2025 году стала победителем национальной литературной премии "Большая книга" в номинации "Нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".

Хроника 05 января 2019 года – 14 мая 2026 года Умершие знаменитости
Зоя Богуславская Андрей Вознесенский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч

Шойгу заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужно устранить все его первопричины

"АвтоВАЗ" возобновил работу после майского корпоративного отпуска

Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

 Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье

 Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2180 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9374 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов