Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Писатель, драматург, литературный критик, искусствовед, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская умерла в возрасте 102 лет, сообщил Центр Вознесенского.

"Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава Фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи", - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

"Героиня советской официальной культуры, писатель, театральный и литературный критик, почетный член Российской академии художеств, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "За заслуги в культуре и искусстве" (2024 год), Зоя Богуславская была ярким и талантливым человеком, внесшим огромный вклад в развитие русской культуры и искусства, - напомнили в Центре. - Центр Вознесенского, его особая атмосфера, лучшие проекты и достижения, беспрецедентные выставки и открытость каждому зрителю - всё это было бы немыслимо без Зои Борисовны, её внимания к деталям и личного участия во всех начинаниях".

В браке с Вознесенским она прожила 46 лет - с 1964 по 2010 год.

Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, в в 1952 году - аспирантуру Института истории искусств Академии наук. Она была автором ряда культурных проектов в России и за рубежом. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2019 год), почетный член Российской академии художеств.

В 2025 году стала победителем национальной литературной премии "Большая книга" в номинации "Нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".