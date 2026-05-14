Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

Центризбирком передал ему вакантный мандат

Александр Богомаз Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком решил передать вакантный мандат депутата Госдумы восьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", Александру Богомазу. Это решение ЦИК принял на заседании 14 мая.

Днем ранее Богомаз ушел с поста губернатора Брянской области по собственному желанию, президент Владимир Путин принял его отставку. Врио губернатора был назначен Егор Ковальчук, до того возглавлявший правительство ЛНР.

Александр Богомаз руководил Брянской областью с сентября 2014 года, сначала в качестве врио губернатора, затем уже как губернатор.