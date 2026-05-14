Более 2,8 тыс. домов в Саратове остались без холодной воды из-за энергоаварии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Авария на линии Саратовского предприятия городских электросетей (СПГЭС) лишила холодного водоснабжения жителей нескольких крупных районов Саратова, сообщает пресс-служба муниципального Саратовводоканала в четверг.

Энергоавария повлекла за собой отключение электроэнергии на водопроводной насосной станции и приостановление подачи холодной воды жителям 2 805 домов, пояснили "Интерфаксу" в мэрии.

Холодное водоснабжение в штатном режиме планируется восстановить после подачи электроэнергии.