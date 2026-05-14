Лавров на встрече с Аракчи акцентировал важность сохранения перемирия между США и Ираном

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи ход переговорного процесса по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке; российская сторона акцентировала важность сохранения режима прекращения огня и перемирия, сообщили в МИД РФ.

"С российской стороны была акцентирована важность сохранения режима прекращения огня и хрупкого перемирия, а также недопущения срыва политико-дипломатических усилий в целях достижения комплексной ирано-американской договорённости, открывающей путь к долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг по итогам встречи Лаврова и Аракчи "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС.

На Смоленской площади добавили, что Лавров "вновь обозначил готовность России к оказанию добрых услуг сторонам в поиске и реализации взаимоприемлемых развязок".

Стороны также рассмотрели "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", "подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя дружественными странами", отметили в министерстве.