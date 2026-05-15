Численность политработников в российской армии выросла более чем в три раза

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Новые должности появились в войсках для обеспечения боевой устойчивости личного состав, выросло число специалистов военно-политических органов, заявил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

"Общая численность военно-политических органов возросла более чем в три раза, прежде всего за счёт введения новых должностей в войсковом звене", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

"Сегодня военно-политическую работу в группировках войск организуют специалисты военно-политических органов всех уровней управления, включая кадровых военных, мобилизованных военнослужащих, выпускников гражданских вузов. На первичных должностях эту работу наряду с офицерами ведут отличившиеся в боях солдаты и сержанты", - сказал Горемыкин.

По его словам, основные усилия военно-политической работы сосредоточены на поддержании высокого уровня боевой устойчивости личного состава, мотивации военнослужащих на выполнение боевых задач, а также поддержании правопорядка и воинской дисциплины.

"Наращивание военно-политической пропаганды и агитации достигается применением лекторских групп Министерства обороны, агитационно-пропагандистских и фронтовых творческих бригад",- отметил Горемыкин.

Он также рассказал, что военно-политические органы выполняют задачи и по социальной поддержке военнослужащих - участников СВО и членов их семей.

"В целях совершенствования системы социальной поддержки военнослужащих и членов их семей при участии Минобороны России с начала специальной военной операции принято 199 нормативных правовых актов Российской Федерации, из них 83 - федеральные законы. В гарнизонах по месту постоянной дислокации развёрнуты около шестисот центров военно-социальной работы", - сказал замминистра обороны РФ.