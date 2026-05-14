Два сотрудника ЗАЭС ранены при атаке украинских БПЛА по прилегающей территории

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки украинских дронов по прилегающей к станции территории, сообщили представители ЗАЭС в четверг.

"В результате атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины по прилегающей к Запорожской АЭС территории, в 100 метрах от периметра станции, были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей", - говорится в канале станции в Max.

По словам представителей ЗАЭС, раненые сотрудники доставлены в медсанчасть, им оказывают медицинскую помощь. Их состояние уточняется.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").