Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на 3,5 км

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Безымянный, извергающийся на Камчатке, в пятницу утром выбросил столб пепла на высоту 5,5 км над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана. На его пути находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского округа. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пока пеплопадов в населенных пунктах нет.

Для Безымянного вулканологи установили "оранжевый" код авиационной опасности.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м. Он расположен в 338 км от Петропавловска-Камчатского.