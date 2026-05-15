Домодедово работает по согласованию, аэропорт Череповца не обслуживает рейсы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Из-за ограничений воздушного пространства московский аэропорт Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами, аэропорт Череповца не обслуживает рейсы, сообщили в Росавиации в пятницу.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

В череповецком аэропорту "введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов".

В настоящее время не принимают и не отправляют самолеты аэропорты Нижнего Новгорода, Ярославля и Тамбова, столичный Внуково работает по согласованию.

