Уроки в школах и детских садах отменены в целях безопасности в Рязанской области

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязанской области отменены в целях безопасности после ночной атаки БПЛА в Рязанской области, сообщил в пятницу глава региона Павел Малков.

"В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее глава региона сообщал, что в результате ночной атаки погибли три человека и 12 пострадали, включая детей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2026 года Военная операция на Украине
