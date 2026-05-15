Уроки в школах и детских садах отменены в целях безопасности в Рязанской области

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязанской области отменены в целях безопасности после ночной атаки БПЛА в Рязанской области, сообщил в пятницу глава региона Павел Малков.

"В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее глава региона сообщал, что в результате ночной атаки погибли три человека и 12 пострадали, включая детей.