Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу сохранил нисходящий импульс предыдущего дня на фоне сокращения позиций игроками в отсутствие подвижек по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть (июльский фьючерс на Brent торгуется у $107 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,3%, в район 2650 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2651,78 пункта (-0,3%), лидерами снижения выступают акции ПАО "Группа Позитив" (-2,9%), "НЛМК" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 мая, составляет 73,1385 руб. (-20,35 копейки).

Подешевели также акции "Хэдхантера" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "ВК" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы"), "ФосАгро" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,6%), ВТБ (+0,3%), "Русала" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки, обеспеченные в том числе надеждами на заключение новых торговых соглашений между Китаем и США, которые могут благоприятно сказаться на всей мировой экономике.

Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии ускорили коррекционное снижение от краткосрочных сопротивлений 2700 и 1160 пунктов соответственно после усиления геополитического оптимизма в начале недели. Причин для краткосрочной силы у российского рынка все еще нет. В пятницу после закрытия основных торгов ожидаются сигналы от Росстата о некотором замедлении потребительской инфляции в стране в апреле, что должно поддержать надежды на очередное смягчение политики ЦБ РФ в июне, считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций в конце недели оказался под давлением фиксации прибыли игроками в отсутствие новых объективных поводов для роста. Так, перспективы урегулирования украинского конфликта остаются неопределенными, поскольку никаких мирных переговоров между сторонами, судя по всему, по-прежнему не ведется. Между тем ситуация в экономике РФ остается непростой, о чем говорит недавнее ухудшение официальных прогнозов Минэкономразвития, при этом пока нет признаков намерений Центробанка перейти к более активному смягчению ДКП. Цены на нефть все еще находятся на высоком уровне, но этот фактор уже не оказывает большой поддержки отечественным акциям. Как результат, многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после роста.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе отскока на неделе достиг уровня сопротивления 2700 пунктов и оттолкнулся от него вниз. Далее можно ожидать продолжения коррекции до поддержки 2600 пунктов, считает Вершинин.

В США накануне индексы акций выросли на 0,8-0,9%, обновили максимумы Nasdaq (+0,9%) и S&P 500 (+0,8%), причем последний впервые завершил сессию выше отметки 7500 пунктов.

Трейдеры оценивали ход переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, сообщили китайские СМИ. Си Цзиньпин заявил, что стороны добились "сбалансированных и позитивных результатов" в ходе переговоров, а Трамп назвал прошедшие переговоры продуктивными.

Главы США и КНР сошлись во мнении о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов, сообщил Белый дом. Кроме того, китайский лидер выразил заинтересованность в покупке большего количества американской нефти для сокращения зависимости страны от поставок через Ормузский пролив.

Статданные, опубликованные в четверг, показали ускорение темпов роста стоимости импорта в США, а также экспортных цен в апреле до максимумов с марта 2022 года. Индекс цен на импортируемые товары и услуги увеличился на 1,9% по сравнению с мартом, говорится в отчете министерства труда страны. Индекс экспортных цен в апреле вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Розничные продажи в Штатах в апреле выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 3,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,4%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают подъем.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $106,95 за баррель (+1,1% и +0,1% в четверг), июньская цена фьючерса на WTI - $102,41 за баррель (+1,2% и +0,1% накануне).

Трамп заявил во время интервью Fox News, что председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает возможность покупки американской нефти. По словам Трампа, Си Цзиньпин сказал, что "ему нравится идея" покупать нефть у США.

Также Трамп выразил мнение, что председатель КНР Си согласен с ним в вопросе относительно ядерного потенциала Ирана. "Я не думаю, что Китай хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие", - сказал Трамп в интервью Fox News.

По словам президента США, лидер КНР пообещал не предоставлять военную технику Ирану и предложил Вашингтону свою помощь в достижении договоренностей с Ираном.

Президент США в очередной раз заявил, что Иран должен заключить сделку.