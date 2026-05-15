Пять беспилотников уничтожены над Калужской областью

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пять украинских дронов ликвидированы над территориями четырех муниципальных округов Калужской области, а также на окраине Калуги, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены пять БПЛА над территориями Дзержинского, Малоярославецкого, Ульяновского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал он в своем канале в Мах в пятницу утром.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.