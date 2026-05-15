В Краснодарском крае отменили ограничения в воздушном пространстве

Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Для аэропорта Сочи отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

Кроме того, ведомство сообщило, что отменены ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае. Ранее Росавиация предупреждала, что из-за этого может измениться расписание аэропортов Геленджика и Краснодара. Теперь эти аэропорты тоже снова могут принимать и отправлять рейсы.

Ограничения вводили из соображений безопасности.