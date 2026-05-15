Для аэропорта Сочи ввели ограничения на обслуживание рейсов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Для аэропорта Сочи ограничили прием и отправку самолетос, сообщила Росавиация.

Это сделано из соображений безопасности.

Ведомство также предупредило, что ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара, там возможны изменения расписаний рейсов.

Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

Сочи Росавиация
