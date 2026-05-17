Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Специалисты войск беспилотных систем (ВБС) в составе 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили в Харьковской области пункт управления БПЛА вооружённых сил Украины, сообщило министерство обороны РФ.

Кроме того, информирует ведомство, расчёты БПЛА "Молния" группировки войск "Восток" поразили несколько пунктов управления беспилотной авиацией противника в Запорожской области.

"По выявленным целям были нанесены точечные удары, в результате чего полностью уничтожены пункты управления беспилотной авиацией ВСУ и технические средства, обеспечивавшие применение дронов на данном участке", - говорится в сообщении.

Расчёты ВБС в составе 51-й общевойсковой армии группировки "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА противника на добропольском направлении СВО, сказано в сообщении.

Минобороны России в воскресенье опубликовало видеокадры всех этих ударов.