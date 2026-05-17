Поиск

Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Специалисты войск беспилотных систем (ВБС) в составе 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили в Харьковской области пункт управления БПЛА вооружённых сил Украины, сообщило министерство обороны РФ.

Кроме того, информирует ведомство, расчёты БПЛА "Молния" группировки войск "Восток" поразили несколько пунктов управления беспилотной авиацией противника в Запорожской области.

"По выявленным целям были нанесены точечные удары, в результате чего полностью уничтожены пункты управления беспилотной авиацией ВСУ и технические средства, обеспечивавшие применение дронов на данном участке", - говорится в сообщении.

Расчёты ВБС в составе 51-й общевойсковой армии группировки "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА противника на добропольском направлении СВО, сказано в сообщении.

Минобороны России в воскресенье опубликовало видеокадры всех этих ударов.

Минобороны Харьковская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек

В Подмосковье в результате атаки беспилотников погибли три человека

Аэропорт Краснодара временно закрыт

 Аэропорт Краснодара временно закрыт

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 64

Пожар на АЗС в Пятигорске ликвидирован

Минобороны РФ сообщило о поражении 67 беспилотников ВСУ за два часа субботы

Что произошло за день: суббота, 16 мая

Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

 Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

Лихачев сообщил об ударе дрона по трубопроводу вдоль машинных залов ЗАЭС

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9427 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов