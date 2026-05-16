Что произошло за день: суббота, 16 мая

Даты поездки президента РФ в Китай, пожар на заправке в Пятигорске, удар дрона по трубопроводу рядом с энергоблоком ЗАЭС, победители Кубка Англии по футболу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. По итогам переговоров лидеров РФ и КНР планируется подписание совместного заявления на высшем уровне.

- Между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио могут состояться новые контакты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

- В Белгороде повреждены более 70 квартир дома, атакованного БПЛА в пятницу.

- Глава "Росатома" сообщил об ударе дрона по трубопроводу рядом с энергоблоком №1 Запорожской АЭС. Детонации не произошло.

- Шесть человек пострадали в результате взрыва и пожара на АЗС в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза. Предварительная причина - нарушение техники безопасности. На момент локализации площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м., открытое пламя потушили.

- Тридцать один беспилотник уничтожен в субботу на подлете к Москве.

- Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 1:0 победили "Челси" и выиграли Кубок Англии по футболу.