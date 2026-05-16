Поиск

Лихачев сообщил об ударе дрона по трубопроводу вдоль машинных залов ЗАЭС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил об ударе дрона-камикадзе по трубопроводу рядом с энергоблоком №1 Запорожской АЭС.

В РоссииДрон ВСУ упал возле энергоблоков Запорожской АЭСЧитать подробнее

"Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока №1", - сказал он журналистам в субботу.

По словам Лихачева, в Энергодаре в результате постоянных атак выведены из строя обе автозаправочные станции. Дроны фактически препятствуют завозу продуктов питания и товаров первой необходимости.

"Противник целенаправленно сеет панику в городе и делает невозможной обычную мирную жизнь. Люди боятся выходить из своих домов. Тактика запугивания нацелена, в том числе, и на сотрудников АЭС и, тем самым, непосредственно бьет по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС", - сказал Лихачев.

ЗАЭС Росатом Алексей Лихачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лихачев сообщил об ударе дрона по трубопроводу вдоль машинных залов ЗАЭС

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону кризис вокруг Ирана

Открытое горение ликвидировано при пожаре на АЗС в Пятигорске

Пожар на АЗС в Пятигорске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

 Пожар на АЗС в Пятигорске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

 Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов после перекрытия

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

Аэропорты Сочи и Геленджика вернулись к штатной работе

Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в предстоящий период
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов