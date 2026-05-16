Лихачев сообщил об ударе дрона по трубопроводу вдоль машинных залов ЗАЭС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил об ударе дрона-камикадзе по трубопроводу рядом с энергоблоком №1 Запорожской АЭС.

"Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока №1", - сказал он журналистам в субботу.

По словам Лихачева, в Энергодаре в результате постоянных атак выведены из строя обе автозаправочные станции. Дроны фактически препятствуют завозу продуктов питания и товаров первой необходимости.

"Противник целенаправленно сеет панику в городе и делает невозможной обычную мирную жизнь. Люди боятся выходить из своих домов. Тактика запугивания нацелена, в том числе, и на сотрудников АЭС и, тем самым, непосредственно бьет по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС", - сказал Лихачев.