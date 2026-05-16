Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Повреждения в результате взрыва и последующего возгорания на автозаправке в Пятигорске получили несколько магазинов и производственных зданий, сообщил в субботу глава города Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале.

"Взрывной волной повреждены несколько близлежащих магазинов, от пожара также пострадали несколько близлежащих производственных зданий", - написал он.

Мэр уточнил, что в многоквартирном доме рядом с местом ЧП выбиты окна в 17 квартирах, сами квартиры, жители и имущество не пострадали.

Как сообщалось, в субботу на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Пострадали шесть человек, они госпитализированы. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью, инцидент произошел на заправке "Росгаз".

СУ СКР по региону по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура Ставрополья проводит проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности.