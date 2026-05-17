Массовые отключения света зафиксированы в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Все муниципалитеты Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в воскресенье.

"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжением.

Кроме того, в воскресенье о перебоях с электроснабжением региона сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника. Отключения затронули значительную часть региона", - написал он в Max.

По его словам, объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания.