Поиск

Массовые отключения света зафиксированы в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Все муниципалитеты Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в воскресенье.

"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжением.

Кроме того, в воскресенье о перебоях с электроснабжением региона сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника. Отключения затронули значительную часть региона", - написал он в Max.

По его словам, объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания.

Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ в настоящий момент

Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

 Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

Массовые отключения света зафиксированы в Херсонской и Запорожской областях

Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево

 Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево

Нижегородский аэропорт принял 15 рейсов, направлявшихся в Москву

Аэропорт Шереметьево работает штатно

 Аэропорт Шереметьево работает штатно

В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек

В Подмосковье в результате атаки беспилотников погибли три человека

Аэропорт Краснодара временно закрыт

 Аэропорт Краснодара временно закрыт

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 64
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9447 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов